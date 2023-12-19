«Сын привык. Вечером ложусь в кровать, говорю: отстегни папе ножку», — Костомаров о том, что думает его сын об ампутации

На съемках «VK в лекториуме» появился герой нашего времени Роман Костомаров, который попробовал себя в роли лектора и пообщался с аудиторией около 40 минут, рассказывая ключевые моменты из своей жизни, приводящие его к успеху и к тому моральному состоянию, которое у спортсмена есть сейчас.