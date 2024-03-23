Непонимание, саботаж или откровенное издевательство? Рособрнадзор разрешил использовать в сочинениях в рамках ЕГЭ содержание фильмов, аниме и комиксов

Содержание фильмов, аниме и комиксов, а также факты из собственной жизни можно использовать в качестве примеров для сочинения в рамках ЕГЭ по русскому языку, участники свободны в выборе источника.
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