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Непонимание, саботаж или откровенное издевательство? Рособрнадзор разрешил использовать в сочинениях в рамках ЕГЭ содержание фильмов, аниме и комиксов

Непонимание, саботаж или откровенное издевательство? Рособрнадзор разрешил использовать в сочинениях в рамках ЕГЭ содержание фильмов, аниме и комиксов

Содержание фильмов, аниме и комиксов, а также факты из собственной жизни можно использовать в качестве примеров для сочинения в рамках ЕГЭ по русскому языку, участники свободны в выборе источника.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Вот Вам и отсутствие идеологии.
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1 час.
Владимир Елкин
А что вы хотите от кравцовых-министров? С какой помойки его притащили в кресло министра образования? И, главное, кто???
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1 час.
Алекс Сэм
Когда уже этого министра снимут? А лучше посадят
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59 мин.

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