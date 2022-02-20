Газета.ру

6 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Kol
    как наступит, так и отступит до Польши.В ЛНР заявили, чт...
  • Георгий Михалев
    Да, хохложопые на американские деньги, могут устраивать теракты.Посольство США пр...
  • Нина Белякова
    Да она наверное географию учит - как узнает новое слово, так его и вставляет в свою речь, надо же своих придурков  уд...Захарова ответила...

Журналист Макдональд указал коллеге из NYT на ошибку при переводе слов Путина об СССР

Журналист Макдональд указал коллеге из NYT на ошибку при переводе слов Путина об СССР

Ирландский журналист Брайан Макдональд указал корреспонденту New York Times Питеру Бейкеру в Twitter на ошибку при переводе слов президента РФ Владимира Путина о распаде СССР, напомнив, почему российский лидер назвал это событие катастрофой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх