Журналист Макдональд указал коллеге из NYT на ошибку при переводе слов Путина об СССР

Ирландский журналист Брайан Макдональд указал корреспонденту New York Times Питеру Бейкеру в Twitter на ошибку при переводе слов президента РФ Владимира Путина о распаде СССР, напомнив, почему российский лидер назвал это событие катастрофой.
Ирландский журналист Брайан Макдональд указал корреспонденту New York Times Питеру Бейкеру в Twitter на ошибку при переводе слов президента РФ Владимира Путина о распаде СССР, напомнив, почему российский лидер назвал это событие катастрофой.
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