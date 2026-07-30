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Не по календарю. Взросление российских детей ускорилось на два-три года

Не по календарю. Взросление российских детей ускорилось на два-три года

Все больше детей демонстрируют признаки физиологического созревания значительно раньше привычных сроков Сегодня российские дети взрослеют раньше: физиологические и гормональные процессы запускаются на два-три года раньше, чем принято считать, пишет "База".

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