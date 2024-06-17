Украина обстреливает Донецк снарядами стандарта НАТО

Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка обстреляны снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров, включая кассетные вооруженные силы Украины 17 июня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов военных преступлений Украины.
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