74 года назад родился Заслуженный мастер спорта СССР Николай Андрианов

Николай Ефимович Андрианов по праву считается одним из величайших гимнастов XX века: в его копилке — 15 олимпийских наград, а дважды его имя попадало в Книгу рекордов Гиннесса как имя спортсмена, завоевавшего наибольшее число золотых медалей на мировых турнирах.