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Владимирские новости

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74 года назад родился Заслуженный мастер спорта СССР Николай Андрианов

74 года назад родился Заслуженный мастер спорта СССР Николай Андрианов

Николай Ефимович Андрианов по праву считается одним из величайших гимнастов XX века: в его копилке — 15 олимпийских наград, а дважды его имя попадало в Книгу рекордов Гиннесса как имя спортсмена, завоевавшего наибольшее число золотых медалей на мировых турнирах.

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