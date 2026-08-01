Фицо привёл конкретный пример лицемерия Евросоюза

Политика как она есть

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Еврокомиссию в лицемерии после того, как Брюссель исключил из санкционного списка импорт меха соболя из России, сохранив при этом ограничения на поставки товаров первой необходимости.