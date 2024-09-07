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LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» принимает «Знамя Труда», «Космос» против «Салюта»

«Урал-2» разгромил «Динамо» Барнаул (3:0), «Зенит-2» принимает «Знамя Труда», «Космос» против «Салюта».

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