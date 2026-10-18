Почему такая сделка состоялась 159 лет назад: факты и мифы. В США 18 октября отметят День Аляски — годовщину передачи территории от Российской империи Соединённым Штатам в 1867 году.
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