В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Черняховского (от дома № 25 по улице Черняховского до улицы Воробьёва и в районе дома № 30 (парковка перед входом в Реадовский парк)) и переулку Энергетиков в связи с проведением массового мероприятия.