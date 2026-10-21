В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Черняховского (от дома № 25 по улице Черняховского до улицы Воробьёва и в районе дома № 30 (парковка перед входом в Реадовский парк)) и переулку Энергетиков в связи с проведением массового мероприятия.
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