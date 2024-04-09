Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Более 50 млн карт «Тройка» выпущено за 11 лет По информации, опубликованной мэром Москвы Сергеем Собяниным в его Telegram-канале, около 80% поездок пассажиров столичного метро оплачиваются с помощью карты «Тройка».
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