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Джей Ди Дэвисон набрал 28 очков и 10 передач в матче Летней лиги

Джей Ди Дэвисон набрал 28 очков и 10 передач в матче Летней лиги

Разыгрывающий «Бостона» Джей Ди Дэвисон оформил дабл-дабл в матче Летней лиги в Лас-Вегасе против «Мемфиса» (108:91) Дэвисон набрал 28 очков и 10 передач.

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