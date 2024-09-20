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Марочко сообщил о закреплении российских сил на рубежах у Купянска

Марочко сообщил о закреплении российских сил на рубежах у Купянска

Российские силы после интенсивного наступления под Купянском в Харьковской области закрепились на рубежах у города, заявил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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