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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«У хохлов подгорает»: что пишут в сети о разговоре Путина и Трампа

«У хохлов подгорает»: что пишут в сети о разговоре Путина и Трампа

БлокнотРУ Главная новость вечера — телефонный разговор между президентами: сначала — между Трампом и Путиным, потом — между Трампом и Зеленским.

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Комментарии
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М
Мария
У наркошибздика выбор небольшой. Либо тикать в Лондон к Березовскому; либо присоединится к Саакашвили.
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13 час.
b
borzov
а  как же с потерей государственности Украиной, объявленной еще до СВО? Разве можно нынешним хохлопидорам оставлять хоть кусок земли? Лет через 5-10 все повторится, гейропейцы таки накачают хохлов новыми вооружениями за мирное время по самое не хочу
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12 час.
ВР
Вова Рябов
Штаты начали эту возню им и разгребать.главное чтобы не слились как в афгане
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9 час.
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