«У хохлов подгорает»: что пишут в сети о разговоре Путина и Трампа

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borzov

а как же с потерей государственности Украиной, объявленной еще до СВО? Разве можно нынешним хохлопидорам оставлять хоть кусок земли? Лет через 5-10 все повторится, гейропейцы таки накачают хохлов новыми вооружениями за мирное время по самое не хочу