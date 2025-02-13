БлокнотРУ Главная новость вечера — телефонный разговор между президентами: сначала — между Трампом и Путиным, потом — между Трампом и Зеленским.
«У хохлов подгорает»: что пишут в сети о разговоре Путина и Трампа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
У наркошибздика выбор небольшой. Либо тикать в Лондон к Березовскому; либо присоединится к Саакашвили.
Ответить
13 час.
b
borzov
а как же с потерей государственности Украиной, объявленной еще до СВО? Разве можно нынешним хохлопидорам оставлять хоть кусок земли? Лет через 5-10 все повторится, гейропейцы таки накачают хохлов новыми вооружениями за мирное время по самое не хочу
Ответить
12 час.
ВР
Вова Рябов
Штаты начали эту возню им и разгребать.главное чтобы не слились как в афгане
Ответить
9 час.
Свежие комментарии