Врач Денисова: эти продукты нужно полностью исключить диабетикам

При сахарном диабете необходимо соблюдать специальную диету на протяжении всей жизни. Врач Наталья Денисова подчеркивает, что людям с этим заболеванием важно питаться пять раз в день, включая два завтрака, обед, перекус и ужин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии