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Ростех: Новая парашютная система «Дальнолёт» позволяет совершать прыжки на

Ростех: Новая парашютная система «Дальнолёт» позволяет совершать прыжки на дальность свыше 80 км Специалисты Главного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) установили рекорд по дальности полета на парашюте.

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