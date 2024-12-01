Ростех: Новая парашютная система «Дальнолёт» позволяет совершать прыжки на дальность свыше 80 км Специалисты Главного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) установили рекорд по дальности полета на парашюте.
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Ростех: Новая парашютная система «Дальнолёт» позволяет совершать прыжки на дальность свыше 80 км Специалисты Главного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) установили рекорд по дальности полета на парашюте.
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