Впервые в истории Samsung: аккумуляторы для смартфонов Galaxy S24 будут поставлять четыре компании

Аккумуляторные батареи для одной и той же модели смартфона Samsung могут поставлять разные компании — это стандартная практика, но впервые в истории Samsung аккумуляторные батареи для флагманов линейки Galaxy S24 будут поставлять сразу четыре компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии