Опасность голосовых дипфейков. Как не стать жертвой мошенников? Елена ГалицкаяВ последнее время случаи мошенничества, связанные с подделкой голосов, стали активно распространяться в России, предупреждает Центробанк РФ.
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