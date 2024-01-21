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Опасность голосовых дипфейков. Как не стать жертвой мошенников?

Опасность голосовых дипфейков. Как не стать жертвой мошенников?

Опасность голосовых дипфейков. Как не стать жертвой мошенников? Елена ГалицкаяВ последнее время случаи мошенничества, связанные с подделкой голосов, стали активно распространяться в России, предупреждает Центробанк РФ.

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