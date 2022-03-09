Простейшие черви оказались способны принимать сложные решения

Учёные обнаружили, что примитивные животные могут делать выбор из нескольких вариантов поведения. Как сообщается, у червей весьма мало нейронов, однако они всё равно могут учитывать различные факторы и совершать выбор между разными действиями.
Учёные обнаружили, что примитивные животные могут делать выбор из нескольких вариантов поведения. Как сообщается, у червей весьма мало нейронов, однако они всё равно могут учитывать различные факторы и совершать выбор между разными действиями.
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