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Простейшие черви оказались способны принимать сложные решения

Простейшие черви оказались способны принимать сложные решения

Учёные обнаружили, что примитивные животные могут делать выбор из нескольких вариантов поведения. Как сообщается, у червей весьма мало нейронов, однако они всё равно могут учитывать различные факторы и совершать выбор между разными действиями.

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