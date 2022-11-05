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«Альфа Таури» будет использовать меньше деталей «Ред Булл» в новой машине

«Альфа Таури» закупит меньше деталей у «Ред Булл» для более качественной подготовки к сезону-2023.  Глава инженерных разработок гоночного отдела итальянской команды Джонатан Эддолс отметил, это решение поможет лучше спроектировать новую машину.

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