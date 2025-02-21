В Сланцах открыли экспозицию обновленного городского выставочного центра

В музее значительно расширили его коллекцию уникальными экспонатами В Сланцах состоялся предпоказ обновленного городского выставочного центра, которое станет новым культурно-образовательным центром для жителей города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии