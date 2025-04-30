Почему Верховная Рада решила продлить возможность добровольного возвращения дезертиров, и что это говорит о ситуации в стране? Почему никто не хочет возвращаться на фронт, и как это отражает общие настроения в обществе? Что может произойти, если саботаж действий власти станет массовым и осознанным? Верховная Рада, похоже, решила взять курс на сближение с Китаем.