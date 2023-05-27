Глава СБУ фактически признал непосредственную причастность Украины ко взрыву на Крымском мосту осенью прошлого года

Украинские силовики продолжают делать признания по поводу террористической активности в отношении России, в том числе в отношении инфраструктурных объектов.
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