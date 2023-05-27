Военное обозрение

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Глава СБУ фактически признал непосредственную причастность Украины ко взрыву на Крымском мосту осенью прошлого года

Глава СБУ фактически признал непосредственную причастность Украины ко взрыву на Крымском мосту осенью прошлого года

Украинские силовики продолжают делать признания по поводу террористической активности в отношении России, в том числе в отношении инфраструктурных объектов.

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