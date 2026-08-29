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Куда направлялся мальчик из Орехово-Зуево, убитый двумя школьницами

Куда направлялся мальчик из Орехово-Зуево, убитый двумя школьницами

Вчера стало известно о жуткой расправе над юным школьником, который так и не дожил до своего 1 сентября.

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