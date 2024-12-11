В Татарстане на звание «Руководитель года» претендуют 89 человек

В конкурсе «Руководитель года» — 2024 в Татарстане участвуют 89 топ-менеджеров. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании конкурсной комиссии, передает пресс-служба Правительства РТ.
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