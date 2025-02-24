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Россия упростит банкротство для участников СВО: новые условия и пособия

Россия упростит банкротство для участников СВО: новые условия и пособия

Российская власть упрощает процедуру банкротства для участников СВО. Согласно новым поправкам, военнослужащих можно признать несостоятельными без суда.

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