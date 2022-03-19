Утром 19 марта Киев окутал густой смог, в воздухе стоит невыносимая вонь. Очевидно, это связано с изменением розы ветров, и теперь уже наличием в столице дыма и гари из других регионов, пострадавших от авиационных налетов российских захватчиков.