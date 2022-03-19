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Киев окутал густой смог

Киев окутал густой смог

Утром 19 марта Киев окутал густой смог, в воздухе стоит невыносимая вонь. Очевидно, это связано с изменением розы ветров, и теперь уже наличием в столице дыма и гари из других регионов, пострадавших от авиационных налетов российских захватчиков.

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