Два сеанса облучения в день улучшили качество жизни при раке лёгких

Клиническое испытание, результаты которого опубликованы в августе 2026 года, показало, что гиперфракционированная лучевая терапия — режим, при котором суточная доза делится на два сеанса с интервалом не менее шести часов — ассоциируется с лучшим качеством жизни пациентов с мелкоклеточным раком лёгкого по сравнению со стандартной однократной суточной дозой.