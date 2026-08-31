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Два сеанса облучения в день улучшили качество жизни при раке лёгких

Два сеанса облучения в день улучшили качество жизни при раке лёгких

Клиническое испытание, результаты которого опубликованы в августе 2026 года, показало, что гиперфракционированная лучевая терапия — режим, при котором суточная доза делится на два сеанса с интервалом не менее шести часов — ассоциируется с лучшим качеством жизни пациентов с мелкоклеточным раком лёгкого по сравнению со стандартной однократной суточной дозой.

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