Трехлетний мальчик в Красноярском крае съел домашнюю котлету и вскоре умер

В Енисейском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Как сообщает краевой следком, 1 ноября в деревне Айдара около 12 часов дня малыш был дома с мамой, папой, старшими сестрой и тремя братьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии