Украинские диверсанты убили подполковника ФСБ в Брянской области

Нападение произошло на автомобиль офицера у села Улица под Брянском.Новостной телеграм-канал Wargonzo сообщает о нападении украинских диверсантов на автомобиль УАЗ "Патриот" подполковника ФСБ Сергея Шатого на окраине села Улица Брянской области.