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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе об Устюгове: «Все знают, что он великий, может составить конкуренцию любому лыжнику не только в России, но и во всем мире»

«В этом году Сергей не так много выступал, но к главным стартам он подошел в хорошей форме. Он постоянно пытается кому-то что-то доказать, но в этом плане, мне кажется, ему надо остыть.

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