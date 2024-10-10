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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Бадюков: «Смягчение лимита невыгодно для «Сочи». Клубы с большим бюджетом в состоянии взять себе нескольких хороших легионеров, мы не можем с ними конкурировать»

– Этим летом КХЛ вернула прежний лимит на легионеров с пятью игроками в заявке. У вас в команде сейчас три иностранца: канадец Джесси Грэм, словак Михал Криштоф и швед Дмитро Тимашов.

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