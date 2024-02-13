Политолог Михайлов: Карлсон был прав насчет невозможности победы Украины

Американский журналист Такер Карлсон был абсолютно прав, когда заявил, что Украина не сможет победить Россию даже при поддержке Запада, отметил в беседе с «360» политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.
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