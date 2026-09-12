Реал Мадрид разгромил Райо Вальекано со счетом 4:1 в чемпионате Испании

12 сентября 2026 года мадридский "Реал" одержал уверенную победу над "Райо Вальекано" в чемпионате Испании, завершив матч со счетом 4:1.
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