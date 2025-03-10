В Сирии прозападные террористы уже несколько дней фактически геноцидят алавитов и христиан.
Сирийские уроки
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В Сирии прозападные террористы уже несколько дней фактически геноцидят алавитов и христиан.
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