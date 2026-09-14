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Татар-информ

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Жителя Казани судят за убийство и фиктивную постановку мигрантов на учет

Жителя Казани судят за убийство и фиктивную постановку мигрантов на учет

В Ново-Савиновском районном суде Казани на полгода продлили содержание под стражей Артуру Селезневу. Мужчину обвиняют в 15 случаях фиктивной постановки на учет мигрантов и убийстве.

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