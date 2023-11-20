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Чалов получил приз «Джентльмен года»-2023

Чалов получил приз «Джентльмен года»-2023

Нападающий ЦСКА и сборной России получил приз «Джентльмен года»-2023. 25-летний футболист выиграл народное голосование, а затем мнение болельщиков подтвердили 14 из 16 экспертов.

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