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Губерниев сомневается, что российские лыжники вернутся на мировую арену в эпоху Вяльбе

Губерниев сомневается, что российские лыжники вернутся на мировую арену в эпоху Вяльбе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что возвращение отечественных лыжников на международную арену может быть осложнено, пока пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) занимает Елена Вяльбе.

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