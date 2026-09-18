Элементы опасного культа: как ИИ-гиганты превращаются в секты

В другую крайность бросились сотрудники еще одного цифрового гиганта — компании Anthropic. В прессу утекли скандальные подробности внутренней «кухни» IT-корпорации.
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