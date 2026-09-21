Временный управляющий «Лемана про» пообещал сохранить сеть

Компания «Л.Е.В. Менеджмент» заявила о планах сохранить действующую структуру управления «Лемана Про».
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