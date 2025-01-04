Эти наушники MagSafe крепятся к задней панели iPhone

За прошедшие годы мы видели несколько вариантов зарядных чехлов для iPhone с функцией AirPod. Новые наушники Artronic используют другой подход: тонкий зарядный кейс, который крепится непосредственно к задней панели MagSafe-совместимых телефонов.
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