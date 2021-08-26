Посол Келин: Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей, но не получила ответа

ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Россия направила в министерство иностранных дел Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, но не получила ни одного ответа, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.