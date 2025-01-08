Предсказано поражение Украины без помощи США

Американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что Украина без дополнительной помощи со стороны США может потерпеть поражение в течение следующих 12-18 месяцев.
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