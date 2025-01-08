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Предсказано поражение Украины без помощи США

Предсказано поражение Украины без помощи США

Американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что Украина без дополнительной помощи со стороны США может потерпеть поражение в течение следующих 12-18 месяцев.

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Комментарии
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Eduard
США,как к всякой бочке затычка! Пора бы их заткнуть!
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15 час.
Eduard
Тебе то что сволочь? Мало на Украине уюивали людей?
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15 час.
Eduard
Иди хрен свой Коган чеши об забор!
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15 час.

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