Предсказано поражение Украины без помощи США

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Американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что Украина без дополнительной помощи со стороны США может потерпеть поражение в течение следующих 12-18 месяцев.