Бойцы "Центра" уничтожили укрытия с живой силой ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" обнаружили и уничтожили укрытия с живой силой противника на добропольском направлении.
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