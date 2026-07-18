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ТАСС

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Бойцы "Центра" уничтожили укрытия с живой силой ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" обнаружили и уничтожили укрытия с живой силой противника на добропольском направлении.

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