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Газета «Культура»

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Свежие комментарии

  • саша пупкин
    А тамточно работники культуры??? Нах, умерла так умерла, и звания аннулировать))))Никита Михалков п...
  • Вера Охотникова
    Молодец МихалковНикита Михалков п...
  • Людмила Абрамова
    кроме Гагариной и Шамана в России видимо нет талантов(((ужасИгорь Крутой назв...

В Большом театре России наградят лауреатов спецпремии «Золотая маска»

В Большом театре России наградят лауреатов спецпремии «Золотая маска»

В Бетховенском зале Большого театра России 27 марта состоится церемония награждения лауреатов специальной премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», учрежденной Национальной театральной премией и фестивалем «Золотая маска».

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