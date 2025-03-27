В Большом театре России наградят лауреатов спецпремии «Золотая маска»

В Бетховенском зале Большого театра России 27 марта состоится церемония награждения лауреатов специальной премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», учрежденной Национальной театральной премией и фестивалем «Золотая маска».
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