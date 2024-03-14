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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Ивич: «Покинул Россию сразу после матча с «Химками». Мой штаб пока в Краснодаре» 

Контракт серба с «быками» был расторгнут накануне, вместо него на пост главного тренера сегодня назначили Мурада Мусаева.

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