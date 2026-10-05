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Британцы готовят удар: пошлины на китайские машины могут взорвать отношения с Пекином

Великобритания на пороге серьезного экономического маневра: власти изучают возможность введения высоких пошлин на китайские автомобили, как сообщает The Guardian.

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