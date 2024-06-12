Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте домаУчёные представили новую технологию хранения энергии, которая использует недорогие материалы: воду, цемент и технический углерод.
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