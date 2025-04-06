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Царьград

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Германия проверяет законность пребывания украинских граждан на своей территории

Германия проверяет законность пребывания украинских граждан на своей территории

В Германии начаты проверки законности нахождения украинских граждан. Полицейские задерживают их на улицах для проверки статуса.

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