Что повредили «обломки» украинских беспилотников в Москве?

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил дополнительную информацию об атаке ВСУ на столицу, указав, что на месте падения «обломков» работают экстренные службы.
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